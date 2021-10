Nuno Santos brinca: "Jogar a central? Acho que o míster exagerou um bocadinho"

Nuno Santos, jogador do Sporting

Nuno Santos, jogador do Sporting, falou aos jornalistas, esta segunda-feira, antes do treino da equipa.

Como está a equipa para o ciclo de jogos que aí vem? "Está preparada, como sempre. Temos um grupo fantástico e preparado para as adversidades. É jogo a jogo."

Objetivos: "Na Champions é jogo a jogo, tal como no campeonato e nas Taças. Temos o Belenenses para a Taça de Portugal, é um jogo para ganhar e dar confiança para depois disputarmos a Champions, onde vamos defrontar o Besiktas com a maior vontade. Terceiro lugar? Ainda faltam muitos jogos e estamos preparados para tentar vencer todos e, quem sabe, conseguir o apuramento. O Sporting pensa sempre no apuramento."

Golo frente ao Arouca: "Foi mais um golo e uma vitória importante. Apenas representa isso, mais uma vitória e o grupo precisa disso para estar moralizado."

Jogar numa "nova" posição, como ala-esquerdo: "Míster disse que até podia jogar a central? Acho que exagerou um bocadinho [risos]. Eu gosto de jogar, quero é ajudar a equipa."

Pedro Gonçalves de volta após lesão: "Sentimos a falta do Pote. É um jogador fantástico e está apto para o que aí vem."

Belenenses, do Campeonato de Portugal, na eliminatória da Taça: "Mais um jogo para ganhar. Vamos respeitar o Belenenses e tentar a vitória."