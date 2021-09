Nuno Santos agarra-se ao onze: além do golo, os melhores registos da época

Apesar de não ter conseguido vencer o FC Porto, clube onde esteve sete anos na formação, o extremo é um caça-dragões, já que marcou aos azuis e brancos quatro vezes em dez jogos

Não foi só pelo golo que marcou. Nuno Santos foi o jogador mais perigoso frente ao FC Porto, chegando a registos ímpares nesta temporada. O jogador de 26 anos atingiu máximos em vários capítulos ofensivos, colocando em ordem a defesa do FC Porto. Sem Pote e com Sarabia ainda em adaptação e com falta de ritmo, Nuno Santos aproveitou a oportunidade para ressurgir e agarrar-se ao onze titular.

Nos remates à baliza, fruto de desmarcações em alta velocidade, enquadrou os quatro tiros tentados, conseguindo um golo e levando Diogo Costa a exibição de gala. Tentou três dribles, um deles com sucesso, e ganhou dois dos seis duelos. Foi no acerto do passe que realmente desequilibrou: fez duas assistências para remate e teve 100% de sucesso nos passes para o último terço (quatro em quatro).

Os números de sábado foram apenas superados, desde que chegou aos leões há um ano, pelos registados na goleada ao Sacavenense (7-1 na Taça de Portugal): cinco remates (dois à baliza), um golo, duas assistências para golo e cinco para remate.

Tendo perdido neste arranque de época o estatuto de titular da época passada, Nuno Santos nunca escondeu o desânimo por não ser peça-chave. Saiu zangado quando foi substituído aos 66 minutos contra o Belenenses, sendo que somou apenas 94 minutos como suplente, entre a Supertaça com o Braga e os jogos da Liga. Agora está focado em readquirir estatuto e não teme a concorrência de Sarabia, querendo aproveitar a lesão de Pote para se afirmar.

Foi Jovane o preterido durante o jogo com o FC Porto, prova da qualidade e acutilância de Nuno Santos no reencontro com os dragões, onde passou sete anos na formação antes de mudar-se para o Benfica. Contra o FC Porto sai-se bem a nível individual: marcou quatro vezes em dez jogos, duas já alcançadas pelo Sporting. Tem uma vitória na Taça da Liga, mas em oito jogos para a Liga nunca saiu triunfante.