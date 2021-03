Nuno Santos, a Seleção Nacional e passagem pelo FC Porto: "Tive bons momentos lá"

Nuno Santos, jogador do Sporting

Nuno Santos foi o jogador entrevistado no podcast do Sporting, ADN de Leão

Onde tudo começou: "Nasci no Castêlo, na Maia. Comecei no Trofense, com sete anos. Depois fui para o FC Porto aos oito ou nove anos. Foram nove épocas lá. Tive bons momentos lá. A minha infância toda foi lá."

Melhor temporada: "Sim, é a minha melhor época de sempre. Fiz também fiz grandes épocas no Rio Ave e quando estava no rival."

Ambição: "Europeu? Claro que é o sonho de qualquer criança, de qualquer jogador, representar a Seleção Nacional."

O passado com Amorim: "Fiz uns dois jogos no Benfica B com o Rúben Amorim."