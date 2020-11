Nuno Santos: a fome de vencer, o falhanço europeu e o interesse do FC Porto

Aos 25 anos, Nuno Santos representa o terceiro grande da carreira: natural da Trofa, fez grande parte da formação no FC Porto, completando-a no Benfica. Assinou pelos leões até 2025 e tem uma cláusula de 60 milhões.

O Sporting respira fundo nesta pausa FIFA. Respira ares de uma liderança na I Liga, para já, confortável, neste caso com mais quatro pontos do que Benfica e Braga e mais seis que o FC Porto, candidatos declarados aos lugares cimeiros. Pensar-se-á no título, que foge há mais de 18 anos, no reino do leão? A 7.ª ronda não permite dar um grito maior que o alcance da voz de comando, mas as seis vitórias e um empate (19 pontos) dão confiança para o que aí vem. Foi isso que nos transmitiu Nuno Santos, reforço ex-Rio Ave que abriu as portas da Academia aos três especializados em desporto.

"Não podemos, sendo o Sporting, estarmos pressionados por sermos líderes. Falamos de um clube grande que tem de estar habituado a estar lá em cima. Já metemos isso na cabeça e vamos disputar jogo a jogo. O campeonato é muito grande. Neste momento estamos em primeiro, devemos estar concentrados, ter sempre humildade e continuar o nosso trabalho. Jogo a jogo vamos conseguir os nossos objetivos como temos conseguido. Estamos muito bem, com seis vitórias e um empate", explicou o camisola 11 dos leões, que concretiza com a Champions ao barulho, objetivo - esse sim - assumido, mas alcançável... em todo o pódio: "É um sonho para todos nós estar na Liga Europa ou na Champions, sendo a Champions, claro, o ponto mais alto. Todos queremos estar lá. Vamos dar continuidade, jogo a jogo, com a união. Temos um grupo fantástico, que está muito unido e com uma fome enorme de vencer todos os jogos."