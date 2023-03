Nuno Santos, a dica a Adán e uma certeza para o futuro: "Isto não é nada"

Nuno Santos marcou o penálti que carimbou a passagem do Sporting

Declarações do jogador do Sporting após o Sporting eliminar o Arsenal na Liga Europa.

Golo de letra no campeonato e penálti decisivo em Londres: "Muito feliz, a equipa foi fantástica hoje contra uma equipa excelente, demonstrámos qualidade, estivemos muito coesos. Uma equipa muito forte e muito coletiva e foi aí que conseguimos sair com a vitória."

Onde andou este Sporting esta temporada? "Este Sporting está sempre presente, o futebol é de momentos e agora foi um grande momento, mas isto não é nada. Temos de continuar com a mesma vontade para conseguirmos os objetivos da época."

Momento do penálti: "Eu gosto de momentos decisivos e foi mais um, com a minha confiança consegui bater o penálti e fazer golo. Um bom momento na minha carreira, estou muito feliz. Agora é festejar, mas com os pés na terra. Ainda temos muito pela frente."

Festejos com os adeptos: "Sim, eu pedi ao Adán para escolher aquela baliza por causa dos adeptos, estava confiante de que no quinto penálti podia marcar e foi o que aconteceu e a vitória é para os adeptos."

Que sinal dá a vitória? "Os adeptos que confiem em nós que temos muita qualidade e temos muito para dar."