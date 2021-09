Nuno Mendes traz equilíbrio financeiro ao Sporting

SAD voltará a dar negativo no próximo relatório, mas balanço de mercado e Champions agradam.

O Sporting não conseguiu a grande venda que estava nos planos para este mercado, mas o somatório dos inúmeros negócios e a receita da Champions (já antecipada) compensam essa ausência.

Os sete milhões de euros do empréstimo de Nuno Mendes ajudam ao equilíbrio financeiro da SAD, que no último relatório e contas tinha apresentado números negativos na ordem dos 23 milhões de euros (continuará provavelmente no vermelho no exercício findo cujos números estão ainda por revelar, por dívidas a fornecedores, mas já permite encarar com otimismo o futuro).

Há cerca de duas semanas o Sporting quase não tinha encaixes no mercado, além de mais de uma dúzia de excedentários que pesavam na tesouraria, e numa reta final de agosto intensa conseguiu resolver quase todos os casos (apenas Renan ficou "encalhado").

As contas levam a um saldo positivo de cerca de 50 milhões de euros: 18,6 M€ em vendas, mais aproximadamente 15 M€ em poupança salarial com as mais de 20 saídas, mais cerca de 2 M€ em pequenos valores de percentagens, mais-valias e mecanismos de solidariedade (de Ronaldo, Mama Baldé, Ryan Gauld e Matheus Pereira, por exemplo) e ainda 27,01 M€ da Champions, com uma despesa de apenas 12 milhões em contratações.