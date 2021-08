"Nuno Mendes? Temos dois grandes jogadores para essa posição"

Declarações de Rúben Amorim durante a conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Belenenses deste sábado.

Nuno Mendes: "É mais uma opção. Não vou revelar o onze. Está convocado para amanhã. Temos dois grandes jogadores para essa posição."

Belenenses: "Aumenta logo a intensidade nos treinos, a competição entre eles é saudável mas palpável. É um fator importante para sermos mais fortes. Conhecemos bem o Belenenses SAD, assim como eles nos conhecem. Têm um avançado novo, que tem muita técnica e ataca bem pelo ar. Saíram alguns jogadores, entraram outros mas a grande preocupação é a nossa equipa. Ganhámos um jogo no Jamor injustamente. Em Alvalade foi completamente diferente, apesar do 2-2."

Adeptos: "Eles já estão habituados. Acho que não vão ter qualquer tipo de problemas neste jogo."

Gestão do balneário: "Gerir o balneário tem sido fácil, é mais difícil deixar alguém de fora quando trabalham com qualidade e intensidade. Eles sabem que mais do que o jogo que passou é a semana de trabalho. É difícil para mim deixar alguém de fora. Todos estão preparados. Há jogos para todos. Depende mais deles do que do treinador."