Nuno Mendes: Sporting confirma valores e revela custo da intermediação

O Paris Saint-Germain acionou a opção de compra do lateral português Nuno Mendes, que estava emprestado pelo Sporting e assinou agora um contrato até 30 de junho de 2026 com os campeões franceses de futebol.

"O Paris Saint-Germain registou a transferência definitiva de Nuno Mendes. O lateral esquerdo português está agora ligado ao clube até 30 de junho de 2026", lê-se no site do PSG.

De acordo com um comunicado do Sporting à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os parisienses pagam 38 milhões de euros pela contratação de Nuno Mendes, depois de já terem gastado sete milhões pelo empréstimo.

"São, definitivamente, transferidos para o Paris Saint-Germain os direitos de inscrição desportiva do jogador Nuno Mendes, com efeitos a partir do dia 1 de Julho de 2022, pelo montante fixo de €38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros), a pagar à Sporting SAD nos termos e prazos previstos no identificado contrato. Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil euros)", pode ler-se no documento enviado à CMVM.