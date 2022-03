Nuno Mendes já terá assinado um contrato de longa duração com PSG

Lateral português cumpre a primeira temporada em Paris, cedido pelo Sporting.

Nuno Mendes está a protagonizar uma boa temporada ao serviço do PSG e não restam dúvidas de que o clube francês vai acionar a cláusula de 40 milhões de euros que consta do contrato de empréstimo. Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em temas de mercado, garante mesmo que o lateral internacional português assinou já um contrato de longa duração com o emblema francês.

O jogador de 19 anos é uma escolha habitual de Mauricio Pochettino e já leva 26 encontros realizados na atual temporada.