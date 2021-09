Nuno Mendes fala em saída "muito difícil" do Sporting: "Devo-lhes muito"

O agora jogador do PSG despediu-se do Sporting nas redes sociais.

Depois das poucas palavras deixadas no emocionante vídeo de despedida do Sporting para o jogador, Nuno Mendes reagiu pela primeira vez nas suas redes sociais à saída do emblema leonino.

De recordar que o internacional português trocou os leões pelo PSG no último dia do mercado de transferências, quando estava em estágio com a Seleção Nacional, tendo realizado esta quinta-feira o primeiro treino no emblema parisiense.

"Hoje foi muito difícil despedir-me daquela que foi a minha casa durante tantos anos. Agradeço a toda a estrutura que me ajudou a crescer e tornar-me no profissional que sou hoje, devo-lhes muito. Desde treinadores, colegas de equipa, roupeiros, fisioterapeutas a cozinheiros", começou por escrever.

"Obrigada a todos os Sportinguistas pelo vosso carinho. Foi sem dúvida com a vossa ajuda que, mesmo sem estarem presentes, ganhámos o campeonato que tanto desejávamos, tenho o maior orgulho de ter ajudado", continuou, para depois concluir.

"A todos sem exceção, um muito obrigado por tudo, foram fundamentais para o meu crescimento como jogador e como pessoa. Levo-vos a todos no meu coração. A partir de hoje serei mais um sportinguista a apoiar de fora. Eu sou feito de Sporting"