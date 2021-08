Nuno Mendes é negócio fechado: confira os valores envolvidos

Jovem lateral ruma a Paris por empréstimo, com opção de compra.

Está consumado o acordo entre PSG e Sporting no que toca a Nuno Mendes. As informações que correram ao longo da tarde confirmam-se: o lateral vai rumar a França, por empréstimo, ficando o clube parisiense com opção de compra (não uma cláusula obrigatória devido ao fair-play financeiro).

A SAD leonina recebe, portanto, sete milhões de euros de taxa de empréstimo e o PSG terá de pagar 40 milhões de euros se quiser manter o jovem na próxima temporada.