Nuno Mendes é a maior exportação de Alcochete

Nuno Mendes no PSG-Real Madrid

Defesa foi vendido por 40 milhões de euros, aos quais se juntam mais 7 M€ do empréstimo, batendo recordes nas transferências de jogadores da formação

Nuno Mendes fica no PSG, que exerce a opção de compra cifrada nos 40 milhões de euros. Ao valor agora pago juntam-se os 7 milhões de euros investidos no empréstimo que fez com que o lateral alinhasse em Paris em 2021/22. Contas feitas e o lateral torna-se na maior venda de sempre entre os jovens formados em Alcochete.

João Mário era agora o líder da lista, pois o Inter pagou em 2016/17 40 milhões de euros acrescentando 5 M€ em variáveis.

Nani seguia-se na lista, sendo transferido para o Manchester United em 2007/08 por 25,5 M€. Gelson Martins, em 2018/19, rendeu 22 milhões de euros, sendo contratado pelo Atlético Madrid em 2018/19. Na lista dos 20 milhões também está Adrien, que foi contratado pelo Leicester em 2017/18.

Nuno Mendes é a segunda maior venda do Sporting, pois Bruno Fernandes continua à frente, já que o United pagou 63 milhões de euros pelo médio, 55 M€ a pronto e 8€ em variáveis. Ainda assim, parte desse valor teve de ser dado à Sampdória, que recebeu 5,5 M€ por ter direito a 10% de uma mais-valia.