"Num jogo de sentido único", contra um Besiktas "desapontante", "triunfo do Sporting é justo"

A revista de imprensa internacional depois da goleada (4-0) do Sporting ao Besiktas, na Liga dos Campeões.

GloboEsporte: passe de Matheus Reis

"Ainda dá para sonhar. O Sporting ganhou e continua firme, lutando por uma vaga nos oitavos de final da Champions. O brasileiro Matheus Reis participou na jogada do 4-0."

L'Équipe: com tudo controlado

"Num jogo de sentido único, o Sporting desenvolveu o seu futebol até chegar ao quarto golo frente ao Besiktas, ficando a depender de si para procurar a próxima fase da Liga dos Campeões."

Fanatik: muito desapontante

"O único representante turco na Champions continua a ser muito desapontante. Sem pontos e batido duas vezes pelo Sporting de Amorim, o Besiktas voltou ainda a sofrer quatro golos."

UEFA.COM: pesado, mas justo

"Foi uma derrota pesada para o Besiktas. No entanto, o triunfo do Sporting é justo e até poderia ser maior o desnível face às oportunidades que o anfitrião teve no José Alvalade."

Marca: espanhóis na luta

"O Sporting com três espanhóis no onze titular dá luta na Champions e acredita até ao fim. Conseguiu golear o Besiktas de novo e empata com o Dortmund no segundo lugar do grupo."