"Num jogo com o FC Porto tive um problema com o meu avô e Coates ajudou-me"

Declarações de Ugarte numa entrevista ao canal do Sporting no dia em que foi oficializado como reforço do PSG.

Um dia atarefado: "Está a ser um dia complicado por causa das lágrimas. Vou ter muitas saudades e já recebi muitas mensagens de sportinguistas. Vou tentar conter-me. Desfrutei muito do tempo que passei cá e estou agradecido. Quando entrei na Academia já estava emocionado e eles estão sempre a brincar comigo. Houve muita brincadeira, muitos abraços. Foi um dia bonito. Houve muitas lágrimas. Foi um dia difícil, mas bonito. Sempre soube que estava bem acompanhado. Antes de vir para cá, amigos perguntavam se ia chorar e eu dizia que não. Quando estava a sair do carro já estava emocionado. Fui muito feliz aqui. Os primeiros meses no norte foram complicados e quando cheguei ao Sporting foi completamente diferente."

Diferenças entre o Ugarte que chegou e o atual: "A maturidade é a grande diferença. Quando vens para a Europa do Uruguai é muito complicado, porque é muito longe. Quando cheguei ao Sporting fiquei muito contente. Aqui em Portugal, o Sporting é um clube muito grande. Primeiro momentos no clube? Quando entrei, não acreditava no grande que era e o bom ambiente que tinha. Fico muito feliz porque joguei no Sporting, mas triste por me despedir."

Relação com Coates: "Foi muito importante. Num jogo com o FC Porto tive um problema com o meu avô e ele ajudou-me muito. Vou lembrar-me muito dele e estou-lhe muito agradecido. É um grande capitão. Ajudou-me muito e espero manter a relação que tenho com ele."