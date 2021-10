Num jogo com duas expulsões, Sporting bate o Besiktas na UEFA Youth League

O Sporting venceu o Besiktas por 3-1, embora tenha estado em inferioridade numérica durante muito tempo. Foi a primeira vitória dos leões na fase de grupos da UEFA Youth League.

O Sporting alcançou a primeira vitória na UEFA Youth League, ao bater fora o Besiktas por 3-1, num duelo da terceira jornada do Grupo C marcado por duas expulsões.

Depois de dois empates, os leões festejaram pela primeira vez um triunfo na atual edição da prova e subiram ao segundo lugar do agrupamento, com cinco pontos, dois atrás do líder Borussia Dortmund, que goleou o Ajax por 5-1, nos Países Baixos.

Em Istambul, a tarefa do Sporting ficou mais complicada logo aos 12 minutos, quando Gilberto Batista viu o vermelho direto, mas, mesmo assim, a formação lisboeta chegou à vantagem aos 40, por Diogo Travassos.

Ainda antes do intervalo, as duas equipas ficaram em igualdade numérica, por expulsão de Okan Agrap, por duplo amarelo, aos 45+2 minutos.

No arranque da segunda parte, os turcos chegaram ao empate, por Delibas, aos 49 minutos, mas o Sporting comprovou a superioridade com tentos de Chico Lamba, aos 60, e Samuel Justo, aos 86.

Na próxima ronda, em 03 de novembro, a equipa de Felipe Pedro recebe o Besiktas, que continua em último do grupo, ainda sem qualquer ponto.