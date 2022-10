Novo falhanço de Amorim na Taça acentua época de recordes negativos

Equipa leonina foi surpreendida pelo Varzim logo no encontro inaugural na competição.

Está a ser uma época de recordes negativos para Rúben Amorim Amorim, que nunca perdeu tanto em tão pouco tempo. Na época passada, o Sporting perdeu pela sexta vez ao 38.º jogo, agora tal sucedeu em 14 partidas, igualando os percursos de 1964/65, 2000/01 e 2012/13.

Em 1908/09 os leões perderam seis vezes em nove jogos e em 2005/06 em 11, os registos mais negativos.



Taça: Rúben volta a falhar na prova

Amorim já venceu pelo Sporting todos os troféus nacionais à exceção da Taça de Portugal, onde a vida não lhe tem corrido bem. Esta época cai logo à primeira, na III eliminatória com uma equipa da Liga 3, em 2021/22 chegou às meias-finais onde foi eliminado com uma dupla derrota com o FC Porto e em 2020/21 perdeu com o Marítimo nos "oitavos".