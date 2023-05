Novidades no Sporting: confira os onzes de Rúben Amorim e José Gomes

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Confira os onzes iniciais de Sporting e Marítimo para o jogo da ronda 32 do campeonato, com início às 20h30 deste sábado.

As presenças de Gonçalo Inácio, Nuno Santos e Morita no banco de suplentes são notas de destaque na equipa do Sporting. Matheus Reis, Arthur e Paulinho saltam para a titularidade.

Onze do Sporting: Adán; Diomande, Coates e Matheus Reis; Bellerín, Ugarte, Pedro Gonçalves e Arthur; Edwards, Paulinho e Trincão.

Suplentes: Franco Israel, Morita, Nuno Santos, Luís Neto, Rochinha, Fatawu, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Dário Essugo.

Onze do Marítimo: Marcelo Carné; Zainadine, René Santos e Mosquera, Paulinho, João Afonso, Diogo Mendes, Xadas e Vítor Costa; Félix Correia e André Vidigal.

Suplentes: Makaridze, Cláudio Winck, Matheus Costa, Val Soares, Pablo Moreno, Chuchu Ramírez, Edgar Costa, Brayan Riascos e Fábio China.