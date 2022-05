Novela chegou ao fim: Morita já assinou pelo Sporting

Terminou a novela em torno do médio japonês. Santa Clara e Sporting entenderam-se e o jogador já pode respirar tranquilamente, pois irá vestir a camisola leonina nas próximas épocas.

Tal como O JOGO avançou na última segunda-feira, Morita já é jogador do Sporting. O médio assinou na quarta-feira contrato com os leões e vai permanecer em Alvalade nos próximos anos. Frederico Varandas satisfaz assim o desejo de Rúben Amorim que tinha pedido ao presidente há muito tempo a contratação do internacional japonês. Aos 27 anos, Morita dá o passo mais importante da sua carreira, assinando pelo Sporting. As últimas arestas foram limadas ainda durante o dia de ontem e o jogador acabou por rubricar contrato com os leões.

Ao que O JOGO apurou, o Sporting terá subido a proposta inicial para valores a rondar os 3,8 milhões de euros para convencer a SAD do Santa Clara a libertar o jogador. Ao mesmo tempo foi ultrapassado o braço de ferro entre o clube e a SAD, cujo presidente, Ismail Uzun, estava intransigente na negociação, pedindo inicialmente aos leões cinco milhões de euros e 20 por cento numa futura venda.

O Santa Clara, recorde-se, tinha 70% do passe do atleta e tentava, portanto, fazer o máximo de lucro com o negócio. O objetivo segundo revelou Ricardo Pacheco inúmeras vezes seria realizar o melhor negócio de sempre.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o plano dos açorianos passava por ficarem com uma percentagem de 5% do passe, para gerar posteriormente uma mais-valia em caso de uma venda futura.

Morita está de férias e finalmente livre para pensar na nova aventura.

O jogador foi até convidado para marcar presença num encontro do Kawasaki Frontale, emblema do qual saiu rumo aos Açores, prescindindo de mais de dois terços do salário em busca do sonho europeu. Jogar na Liga dos Campeões, como O JOGO escreveu em maio, é o seu grande sonho. Na edição de segunda-feira, Ricardo Pacheco destacou a personalidade do jogador. "Morita tem sido corretíssimo em todo o processo. Posso dizer que aprendi muito com ele".

Dentro de muito pouco tempo, o Sporting irá oficializar a segunda contratação para a temporada 2022/23 - a primeira foi St. Juste, contratado aos alemães do Mainz.