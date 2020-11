Nove meses depois, Sporting regressa ao palco onde tudo mudou

Da equipa que Silas, já de saída, montou para a 23.ª jornada do campeonato, pouco sobra e a ideia é hoje completamente distinta. Neto e Coates fizeram dupla na defesa; Jovane e Sporar titulares à frente

O Sporting regressa no sábado ao palco onde... tudo mudou: sim, foi em Famalicão, a 3 de março, que os leões realizaram o seu último jogo antes da chegada de Rúben Amorim, então com Silas ao comando de uma formação que acumulava maus resultados, recém-eliminada da Liga Europa e que contra a equipa de João Pedro Sousa acabou por acumular a oitava derrota (1-3) no campeonato.

Passados nove meses e dois dias, os verdes e brancos visitam um terreno difícil, mas desta vez embalados na liderança da última prova nomeada, com um futebol convincente e que, até ver, não tem dado grande hipótese à concorrência - é caso para dizer que o período de gestação com o novo técnico teve os resultados esperados.

Deste passado não assim tão distante, sobram três (ou quatro) titulares: Neto e Coates atrás; Sporar e Jovane à frente - a última dupla joga, agora, à vez no centro do ataque. Sobra isso e... pouco mais, até porque mudou a ideia de jogo e neste momento o leão, mesmo que o discurso do seu técnico peça calma e pragmatismo, vai-se assumindo como candidato ao título de campeão, embalado por um percurso quase imaculado na I Liga, onde em oito jogos venceu sete e só empatou um, contra o FC Porto.

Neste dia foi Silas a "anunciar" Amorim, garantindo mais tarde que só foi a jogo para que o leão não ficasse sem técnico.

Um pleno que custou seis pontos

Época 2019/20 para esquecer no que diz respeito aos duelos do Sporting com o Famalicão: é que antes deste 3-1 o leão já tinha sido derrotado pela equipa de João Pedro Sousa no campeonato, claudicando em Alvalade pela diferença mínima (1-2) na primeira volta, logo na jornada 6. É, também, curioso que este desaire tenha ajudado a precipitar a saída de outro treinador, Leonel Pontes, que na altura estava a segurar a equipa de forma interina, mas à experiência. Foi o terceiro de um total de quatro encontros - empatou o primeiro e perdeu três.