Nove dias para resolver Leão: Lille, jogador e Milan tentam um entendimento

O Milan e Rafael Leão querem um ponto final no litígio rapidamente antes que a FIFA analise o processo.

Lille, Rafael Leão e Milan estão a tentar chegar a um entendimento para resolverem nos próximos nove dias o problema jurídico relativo ao avançado português, nomeadamente o pagamento de uma indemnização de 16,5 M€ ao Sporting, decretada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), e que com juros já vai nos 20 M€.

Segundo o "Tuttomercato", o agente Jorge Mendes já foi a França e a Itália para tentar desbloquear a situação entre as partes, de forma a que o pagamento seja efetuado a breve prazo e colocar assim um ponto final no litígio, antes de a FIFA analisar o processo e, eventualmente, poder até decidir que a indemnização seja superior à já decretada pelo TAD de Portugal.

Rafael Leão assinou em 2018 pelo Lille, a custo zero na sequência de rescisão unilateral com o Sporting após a invasão de ultras à Academia, transferindo-se para o Milan em 2019, por 29,5 milhões de euros. Há semanas, o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausana (TAS) considerou o Lille responsável solidário pelo pagamento de uma indemnização ao Sporting e, agora, aguarda-se que a FIFA analise o processo e determine o valor, que até pode diferir do que foi decidido pelo TAD. O atual contrato com os rossoneri é válido até 2024 e há acordo para a renovação, com aumento substancial, além de haver interessados na sua aquisição.

A intenção do clube milanês é dar apoio financeiro ao jogador e a assinatura de novo contrato ou até a venda estão dependentes da resolução do problema com o Sporting. Lille e Milan, refira-se, têm o mesmo dono, a empresa Elliott Investments, pelo que procuram solução em conjunto.