Nova renovação à vista no Sporting, mas com uma novidade: a cláusula

Tiago Tomás é o próximo a renovar e valor da "blindagem" estará em linha com os outros avançados.

Apenas três dias antes de Nuno Mendes completar 18 anos era a vez de Tiago Tomás, outro dos miúdos promovidos por Rúben Amorim durante a pandemia, chegar à maioridade: caminhos ligados entre lateral-esquerdo e avançado, neste caso com o jovem goleador a perfilar-se como o sucessor do camisola 35 na lista de renovações da administração liderada por Frederico Varandas.

Num processo que O JOGO já tinha dado conta e que deve estabelecer uma nova ligação de TT à SAD, agora até 2025 (mais três anos), a novidade poderá mesmo ser a cláusula de rescisão.

Ao contrário do que aconteceu com Eduardo Quaresma e Nuno Mendes, Tomás, apurou o nosso jornal, tem, caso todas as partes assim o entendam, à sua espera uma "blindagem" de 60 milhões, na linha do que têm sido os contratos dos ponta de lanças do Sporting nas últimas temporadas, desde Fredy Montero, em 2013, até Sporar, que em janeiro também ficou protegido por valor idêntico. Além dos artilheiros, também as grandes estrelas em potência, como é o caso de Joelson (ver caixa), têm direito a verbas sempre mais altas.

À espera para ser chamado

"Puxado" por Rúben Amorim ao plantel principal, após pedido expresso à estrutura do futebol, Tiago Tomás conta precisamente com a confiança do técnico, ainda que o contexto não lhe permita estrear-se no imediato pela equipa: por ter sido inscrito mais tarde do que os restantes promovidos, TT só verá a sua inscrição validada na Liga depois do encontro contra a Belenenses SAD, marcado para o próximo dia 26. Assim, só poderá ser chamado pelo técnico verde e branco rumo ao encontro seguinte, quando os leões receberem o Gil Vicente em Alvalade. Aí, a renovação de contrato já poderá estar concluída - ou muito próximo de ser assinada. Certo, sabe O JOGO, é que já não há muitas arestas restam por limar.