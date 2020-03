Nova oportunidade para Ivanildo no Sporting tem um nome: Rúben Amorim

Técnico vai chamar o defesa para a próxima pré-época. Ser canhoto e produto da casa são pontos para cumprir objetivo.

Ivanildo Fernandes, central de 23 anos, terá, apurou O JOGO, a oportunidade de se mostrar a Rúben Amorim: atualmente cedido aos turcos do Rizespor, o defesa tem características que agradam ao novo treinador dos leões, reservando com efeito um lugar na próxima pré-temporada, ainda sem data marcada.

Numa altura em que são poucas as certezas no eixo da defesa verde e branca e com a premissa de o sistema do técnico que chegou de Braga utilizar três centrais de raiz, Ivanildo reúne, sabe o nosso jornal, fatores que lhe deixam boas perspetivas no horizonte, nomeadamente o facto de ser esquerdino e saber sair a jogar com qualidade, condição essencial na ideia de Amorim. Além disto, é produto da casa, e numa altura em que o mundo do futebol espera reinvenções, seguramente com orçamentos menores, os ativos colocados podem virar autênticos reforços a custo perto do zero.

Chegou a ser capitão da B do Sporting e realizou duas pré-épocas na principal montra. Ivanildo tem um contrato válido com a SAD até 2022 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros

Internacional pelos sub-21 portugueses, Ivanildo nunca escondeu a vontade de poder jogar na grande montra de Alvalade, mas a verdade é que desde 2018 que vem a acumular empréstimos, primeiro ao Moreirense, pelo meio ao Trabzonspor e desde janeiro ao Rizespor. Com o campeonato turco parado há cerca de uma semana, o central está retido no país, uma vez que o governo mandou encerrar as fronteiras na sequência da pandemia provocada pela Covid-19. Aguarda por estes dias um contacto oficial dos leões.