Nova dor de cabeça para Amorim: Coates com proposta da Arábia Saudita

O central até estava em processo de renovação com o Sporting - a hipótese de terminar a carreira no clube de Alvalade está em cima da mesa -, mas os milhões sauditas podem fazê-lo hesitar.

É mais uma dor de cabeça para Rúben Amorim nesta fase da temporada: Coates é um dos muitos alvos dos clubes da Arábia Saudita, que estão a investir forte nos futebolistas que atuam na Europa para dar outra dimensão à liga daquele país.

De acordo com a notícia avançada ontem pela CNN Portugal e confirmada por O JOGO, o sportinguista já sabe exatamente os valores em causa e está a estudar a proposta que lhe foi apresentada. Coates vai entrar no último ano de contrato com os leões e até equaciona a possibilidade de terminar a carreira no clube, renovando o atual vínculo, situação que pode conhecer agora uma inversão. Esta pode ser também a última oportunidade de os leões realizarem um encaixe financeiro com o camisola 4.

Aos 32 anos (faz 33 em outubro), o internacional uruguaio, que esteve recentemente no Mundial do Catar, vê abrirem-se as portas de um outro campeonato e a possibilidade de fazer o contrato da sua vida numa liga menos competitiva, mas recheada de estrelas, ou, pelo menos, com essa intenção. Hafez Al-Medlej, ex-membro da Direção da Confederação Asiática de Futebol (CAF), já foi avisando que o investimento não será travado e que é intenção dos principais clubes continuarem a reforçar-se na Europa com jogadores de topo.

O defesa-central goza de um estatuto especial no Sporting, onde atua desde 2015, depois de ter passado pelos ingleses do Liverpool e Sunderland.

O arranque de Coates como profissional foi no Nacional, clube que também continua a sonhar com o seu regresso, mas que não deverá ter sorte pois o jogador continua a ser assediado por outros campeonatos financeiramente muito aliciantes.

Quem não fica nada satisfeito com esta agitação é Rúben Amorim , que considera o internacional uruguaio um elemento essencial na estrutura da equipa, além de ser o líder do plantel. "Coates é importante em todos os aspetos", disse o técnico recentemente, o que prova o elevado patamar em que o coloca.

Caso Coates abandone mais cedo do que o previsto o clube, o Sporting ficará no plantel com Gonçalo Inácio, Diomande, St. Juste e Matheus Reis. Luís Neto ainda não renovou, mas como disse publicamente Frederico Varandas, o central irá prolongar a sua ligação ao clube. Tratou-se de uma indicação especial de Rúben Amorim para um jogador experiente e que ajuda a solidificar as relações entre os futebolistas. Mais do que um papel muito interventivo na equipa, Neto terá um papel de liderança no plantel. No fundo, dará sequência ao que tem feito.

Na última época, Coates participou em 44 jogos e apontou três golos.