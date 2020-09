Nova camisola do Sporting motiva ataque da Juve Leo à Direção de Varandas

Claque leonina lança nova alfinetada na direção de Frederico Varandas.

De relações cortadas com a atual Direção do Sporting, a claque Juventude Leonina reagiu esta quarta-feira à apresentação da terceira camisola do clube para a presente temporada, aproveitando para lançar nova alfinetada a Frederico Varandas e restante cúpula verde e branca.

"É com um enorme orgulho que a Juventude Leonina vê, mais uma vez, o seu nome ligado à história do nosso clube. Desta vez, depois da atual direção ter usado o slogan criado pela Juventude Leonina para os seus sócios - "Eu sou Juve Leo" para "Eu sou Sporting" -, aproveitando a excelente iniciativa da claque dentro das nossas portas, agora fomos brindados com a camisola alternativa que tem escrita a letra da música da Juve Leo "O Mundo Sabe Que". A mesma música, serve também, de banda sonora da linha de atendimento do Sporting. Refira-se que esta música faz parte do primeiro CD editado sob chancela da Juventude Leonina", pode ler-se na publicação do grupo organizado de adeptos nas redes sociais.

"Assim se mostra, mais uma vez, que aqueles que foram apelidados de escumalha continuam, todos os dias, a caminhar para o engrandecimento do Sporting Clube de Portugal, ajudando a fomentar o amor pelo nosso clube! O Mundo sabe que pelo teu amor eu sou doente e tudo faremos para te ver sempre, sempre na frente!

Com competência, transparência, união, garra, entrega e paixão, tudo o que não existe nesta Direção!", conclui a Juve Leo.