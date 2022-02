Notícia no Brasil: Textor e Deco em reunião com jogador do Sporting na mira

Botafogo está interessado em Tabata e imprensa brasileira fala de um encontro no Rio de Janeiro com o agente do jogador.

Apostado em reforçar o plantel após a chegada de John Textor como investidor, o Botafogo vê no Sporting uma dos principais alvos. Segundo escreve o "Lance", do Brasil, há já conversações no sentido de assegurar a contratação de Bruno Tabata.

A publicação fala de uma reunião num restaurante no Rio de Janeiro, ocorrida na noite de terça-feira, e que juntou o empresário norte-americano, André Mazzuco, diretor de futebol, e Alessandro Brito, da prospeção, com Deco, agente de Tabata. O "Lance" refere que o encontro foi produtivo e adianta que o jogador brasileiro pode chegar ao Botafogo por empréstimo, com opção de compra.

Tabata, extremo de 24 anos, não é um habitual titular na equipa de Rúben Amorim mas já leva 25 jogos realizados e três golos marcados em 2021/22.