Notícia no Brasil: Sporting perguntou por médio do Grémio

Pepê, que passou pelo Portimonense, está lesionado neste momento. O Sporting estará atento ao jogador.

O jornal brasileiro GloboEsporte escreve que o Sporting mostrou interesse em Pepê, médio de 25 anos que representa o Grémio. O brasileiro passou já pelo futebol português, em 2019, tendo feito 26 jogos (oito golos) pelos sub-23 e um jogo pela equipa principal dos algarvios - por empréstimo do Flamengo.

Pepê encontra-se a recuperar de uma lesão muscular. Na temporada de 2022 fez 14 jogos (um golo e uma assistência).

"É mais do que normal um atleta com a qualidade do Pepê despertar o interesse de grandes clubes europeus. Mas não existe nada de concreto. O foco neste momento é voltar a jogar e voltar ao nível de antes da lesão", afirmou o empresário do jogador, Samyr Saber, ao GloboEsporte.

O agente terá reunido com representantes do Sporting nos últimos meses, mas a intenção de Pepê é terminar a época no Grémio, ressalva a mesma publicação.

O médio é formado no Flamengo, onde jogou como sénior. Passou também pelo Cuiabá, antes de chegar ao Grémio esta época.