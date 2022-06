Notícia na Turquia: jogador do Sporting na lista de alvos de Jesus

Rodrigo Battaglia esteve emprestado e aguarda uma definição quanto ao futuro.

O periódico "Fotomac" dá conta do interesse do Fenerbahçe de Jorge Jesus em Rodrigo Battaglia. O médio, peça preponderante no Sporting ao serviço do treinador português, estará numa lista de alvos para o meio-campo e pode ser uma alternativa a baixo preço, isto porque o emblema acredita que o Sporting poderia facilitar uma rescisão de contrato para se livrar dos salários do atleta.

O Maiorca está interessado em manter o jogador que recebeu de empréstimo, mas não estaria disposto a pagar 1,4 milhões de euros limpos por ano, logo Battaglia, para ficar, teria de reduzir substancialmente o vencimento, o que, avançava-se na última semana em Espanha, seria uma previsão acertada.

"Estaria muito feliz se ficasse no Maiorca", disse recentemente Battaglia à "Cadena Ser", deixando a sua vontade expressa. As partes estão a negociar, sendo que também há interessados na Argentina. O jogador não conta para o Sporting, nem fará parte da pré-época, e a prioridade é transferi-lo.