Notícia na Bélgica: Sporting atento a avançado Casper Tengstedt

Atacante pode jogar pela esquerda e está na primeira época no Rosenborg, onde leva tantos golos como jogos

O sítio Voetvalnieuws, da Bélgica, colocou o Sporting no lote de emblemas interessados em Casper Tengstedt, avançado dinamarquês de 22 anos do Rosenborg que leva 14 golos e sete assistências em 14 desafios esta época.

Formado no Midtjylland, antes jogou no Horsens e no Nuremberga.

Os outros emblemas que seguem o dinamarquês, segundo a mesma publicação, são os escoceses do Celtis e do Rangers, assim como os belgas do Anderlecht, equipas italianas, holandesas e norte-americanas.