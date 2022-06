Notícia em Itália: Sporting apresenta oferta e está perto de fechar reforço para a baliza

Juventus já recebeu uma oferta dos leões e o negócio parece bem encaminhado.

O Sporting terá dado passos firmes no sentido de fechar a contratação de Franco Israel, guarda-redes uruguaio de 22 anos que na última época foi o titular indiscutível da equipa de sub-23 da Juventus. De acordo com o "tuttomercatoweb", o clube leonino já fez uma proposta ao emblema de Turim, superior a um milhão de euros.

A informação adianta que o negócio parece estar no bom caminho, apesar da intromissão do Sassuolo, clube italiano que também está atento ao guardião.

Com contrato por mais uma temporada, Israel pretende ter utilização mais regular numa competição mais importante, mas na equipa principal da Vecchia Signora não tem nesta altura grandes possibilidades de vingar.

Os leões, recorde-se, renovaram recentemente com André Paulo, terceiro guardião na hierarquia nas duas últimas épocas, e também fizeram o mesmo no decorrer da temporada com o titular Adán. Procuram, contudo, alguém que possa ser a sombra do guarda-redes espanhol e aponte no futuro à sucessão. Depois de não ter chegado a um acordo com o Everton para a continuidade de João Virgínia, o Sporting virou as atenções para outros alvos e Franco Israel é um dos prioritários.