Notícia em Inglaterra: Sporting pensa em Bellerín para o lugar de Porro

Lateral do Barcelona podia chegar como substituto de Pedro Porro, cada vez mais perto do Tottenham

Héctor Bellerín, lateral espanhol, de 27 anos, é alvo do Sporting para o lugar de Pedro Porro. A informação é avançada este sábado pela imprensa inglesa.

De acordo com o The Athletic, o jogador do Barcelona interessa aos leões, que querem aproveitar o facto de o atleta não ser importante dentro do esquema de Xavi e de acabar contrato já no verão.

Aos 27 anos, Héctor Bellerín está a viver a primeira temporada no Barcelona, depois de um ano no Bétis de uma carreira longa no Arsenal. Chegou no verão passado e leva apenas sete partidas com os catalães.

Segundo escreveu o jornal As, nesta última sexta-feira, o Tottenham colocou em cima da mesa os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão exigidos pelos leões, mas não foi suficiente, até ver, para convencer a direção liderada por Francisco Varandas.