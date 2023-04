Notícia em Inglaterra: lista final do Chelsea não tem Rúben Amorim

Jornal The Guardian tinha avançado que o técnico do Sporting estava em contactos com os blues. De acordo com o Evening Standard, donos do clube londrino receberam lista final de candidatos sem que o nome de Amorim aparecesse

Associado ao Chelsea no último sábado pela imprensa inglesa, com o The Guardian a dar conta de contactos com os responsáveis dos blues, Rúben Amorim não está na lista final de candidatos para assumir o clube londrino na próxima temporada.

A informação é avançada pelo Evening Standard, que garante que o nome do português não aparece na lista final apresentada pela direção aos donos do clube. Houve contactos, sim, garante o mesmo órgão, mas Amorim será descartado para o último processo de seleção.

Segundo o mesmo Evening Standard, houve contactos dos londrinos por Luis Enrique e Julian Nagelsmann. Não há, ainda assim, nesta altura, um nome que surja destacadamente na frente. Ancelotti e Conte estão fora da corrida, isso sim, ao contrário de Glasner, do Eintracht Frankfurt, Pochettino, ex-Tottenham, ou Luciano Spalletti, que lidera o Nápoles.

Ainda nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, apesar da tarefa complicada, depois da derrota por 2-0 na primeira mão, diante do Real Madrid, o Chelsea encontra-se numa situação absolutamente sensível na Premier League. Os blues estão no 11º lugar, mais perto dos lugares de descida do que dos que dão acesso à Champions.