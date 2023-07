Notícia em Inglaterra: em Itália também há quem suspire por Gyokeres

Atalanta estará interessada no avançado sueco desejado por Rúben Amorim.

O jornal "The Sun" informa este sábado que a Atalanta, da Serie A, está igualmente interessada em Gyokeres, alvo do Sporting, falando de uma proposta italiana para garantir o avançado sueco.

Brentford e Wolverhampton, ambos os clubes da Premier League, têm sido igualmente apontados como estando na corrida por Gyokeres.

Como O JOGO escreveu, o Sporting subiu a proposta por Gyokeres até aos 21 M€, o que poderá deixar o jogador de 25 anos do Coventry perto de Alvalade. Apesar de confiante na transferência e com a noção de que o atleta está agradado com o projeto, o Sporting tem concorrência. O "Mot LeedsNews" assevera, por outro lado, que o Leeds vai acenar com 20 M€ ao clube do Championship.