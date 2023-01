Notícia em Espanha: Tottenham paga cláusula de Porro, mas o Sporting quer mais

SAD leonina alega que os 45 milhões de euros foram apresentados fora do prazo, segundo o As.

As negociações entre Sporting e Tottenham por Pedro Porro continuam na ordem do dia e com novidades divulgadas pela imprensa espanhola. Segundo escreve o jornal As esta sexta-feira, o clube inglês colocou em cima da mesa os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão exigidos pelos leões, mas não foi suficiente.

De acordo com a publicação, a SAD leonina argumenta que a oferta inglesa, apesar de cobrir a cláusula estipulada no contrato do lateral espanhol, está fora do prazo legal para exercer a mesma.

Deste modo, o Sporting estará a exigir mais dinheiro para libertar Porro, jogador com o qual Rúben Amorim conta para a final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, jogo com início às 19h45 de sábado.