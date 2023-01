Notícia em Espanha: mais um gigante inglês no encalço de Porro

Além do Tottenham, também o Chelsea está interessado no lateral-direito do Sporting, refere o Mundo Deportivo.

Pedro Porro gera interesse em Inglaterra e ao Tottenham juntou-se o Chelsea, adianta, esta terça-feira, o jornal espanhol Mundo Deportivo. Os blues estão ativos no mercado - João Félix está prestes a ser reforço - e o lateral-direito do Sporting poderá ser alvo de uma proposta.

Segundo aquela publicação, o Chelsea está mais perto de conseguir a contratação do espanhol do que o Tottenham, clube que segue Porro há mais tempo.

O Sporting pede 40 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão.