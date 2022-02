Nota sobre Ugarte e central de 18 anos no regresso do Sporting aos treinos

Formação leonina regressou ao trabalho após a folga concedida por Rúben Amorim.

O Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos, depois do habitual treino de recuperação de segunda-feira para os titulares e da folga concedida por Rúben Amorim na terça-feira.

Com vista ao embate com o Marítimo, no Funchal, agendado para as 18h00 de sábado e a contar para a 24.ª jornada da Liga Bwin, o treinador da principal formação leonina contou com a presença de Chico Lamba, central de 18 anos, na sessão de trabalho.

Manuel Ugarte, médio uruguaio que saiu do encontro de domingo, no triunfo por 3-0 sobre o Estoril, com queixas na cabeça e no pescoço, treinou de forma condicionada no relvado.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, em sessão agendada para as 10h30 na Academia.