"Nós vimos como o FC Porto festejou o golo da vitória com o Marítimo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta sexta-feira a antevisão do clássico com o FC Porto, marcado para este sábado

Jogo do título: "Não, é mais um jogo. Vimos jogos do FC Porto e vimos como os jogadores do banco festejaram o golo da vitória no Marítimo, sinal de que a equipa não deitou a toalha ao chão. O Braga, também vimos, foi buscar a bola à baliza quando perto do fim fez o 2-1 em Roma. Sinal que não está definitivamente morto, está vivo. E vimos como o Benfica celebrou o 2-1 ao Arsenal, sinal de que a equipa não está morta e desunida como dizem. E isso diz muito mais do que os resultados. Temos de dormir com um olho aberto. Temos de ganhar ao FC Porto, não temos de empatar."

FC Porto campeão com o Sporting: "O final do ano passado ajudou jogadores como o Matheus Nunes, o Nuno Mendes, o próprio Quaresma e isso deve-se à forma como o ano passado começámos a prepara tudo. As coisas estão diferentes, mas não estamos a uma distância de um jogo de sermos campeões. Temos de jogar com toda a gente, jogando com o FC Porto temos de estar preparados e sermos muito competentes."

Almofada de 10 pontos é conforto maior: "Às vezes dão cinco minutos de compensação e pensamos, quando estamos a ganhar.... 'tanto tempo'. Para quem ganha e quem perde, influencia."