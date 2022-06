No Uruguai e em Espanha associam Coates ao Atlético de Madrid

Colchoneros estarão interessados na contratação do defesa-central do Sporting.

Seba Coates, defesa central e capitão do Sporting, foi apontado como possível alvo do Atlético de Madrid. No Uruguai, o "Futbol Total", e em Espanha, o "Todo fichajes", adiantam que os colchoneros estão atentos ao central, referindo mesmo a possibilidade do clube treinado por Diego Simeone avançar com uma proposta na ordem dos oito milhões de euros. Um valor significativo para um defesa de 31 anos.

Os leões estão confiantes na renovação do capitão de equipa. Certo é que Rúben Amorim considera Coates um jogador fundamental, pela qualidade e liderança que aporta à equipa, e o Sporting espera acertar com o jogador a renovação do contrato que expira em 2023. As negociações foram abertas ainda em 2021, mas faltará acertar questões salariais e de duração de contrato.