Sporting: o menino da linha que senta o puto de rua

Tiago Tomás, o miúdo de Cascais, deu os primeiros passos no futebol em Carcavelos e está no meio por paixão, sem pressão ou necessidade familiar. O equatoriano, ao invés, é de origem humilde e família pobre

A luta por uma vaga no ataque do Sporting está viva e a nova fornada da Academia dá cartas, com Tiago Tomás a sentar no banco o talentoso e já muito cobiçado Gonzalo Plata, no que se pode comparar com uma luta de classes: o menino da Linha do Estoril contra o puto de rua de Guayaquil (Equador).