"No Sporting desfrutei dos melhores anos da minha carreira", diz Porro

Pedro Porro, ala direito do Tottenham, deu uma entrevista ao jornal espanhol AS e recordou a passagem por Portugal, ao serviço do Sporting, falando também das diferenças para a Premier League.

Bons momentos no Sporting: "A Premier League é uma competição muito grande, mas guardo boas recordações de todas as ligas por onde passei. Da espanhola, onde onde comecei no futebol profissional, pelo Girona, e da portuguesa, onde desfrutei dos melhores anos da minha carreira, sagrando-me campeão no meu primeiro ano no Sporting e ganhando muitos títulos. Estou na Premier League há pouco tempo, mas gosto porque é a melhor liga do Mundo", explicou o defesa, de 23 anos.

Adaptação a Inglaterra: "É uma experiência bonita, mas um pouco difícil para mim. Chegar a um país novo e a uma liga diferente requer tempo para a adaptação, mas estou muito satisfeito. Ao início foi difícil, por causa da língua. O Eric Dier ajudou-me, ele passou pelo Sporting e sabe português. Agora tenho de continuar a dar tudo e a seguir em frente."

O que distingue a Premier League: "Não há descanso. É tudo tão intenso, tão físico e tão rápido que não podes distrair-te nem por um segundo. A Premier League exige uma concentração absoluta."