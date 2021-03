"No início da época passámos entre os pingos da chuva e agora todos querem ganhar ao Sporting"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à SportTV após a vitória por 1-0 no terreno do Tondela.

Análise ao jogo: "Acho que foi um jogo de sentido único. Uma equipa a defender, outra a atacar. É difícil atacar contra um bloco tão baixo. Tivemos alguma indefinição e alguma desconfiança em alguns lances, mas a vitória é claramente justa. Com um golo de um rapaz que farta-se de trabalhar e ainda falha golos que não devia. Mas é júnior, é normal. Merece este prémio. Os pontos estão muito caros e as equipas estão muito motivadas a jogar contra nós."

Motivação dos adversários: "As outras equipas também precisam de pontos. A luta pela permanência está com muitas equipas e vai ser uma luta interessante, com jogos muito difíceis. As equipas estão muito motivadas contra nós, todos querem ganhar ao Sporting neste momento. No início da época passámos um bocadinho entre os pingos da chuva. Enfim, quando não se pode jogar bem, ganha-se."

Uma volta completa na liderança: "Isso não dá títulos. Só temos a Taça da Liga. Temos de ganhar jogos, sabemos que para manter a nossa posição basta ganhar os nossos jogos. Mas temos de crescer como equipa, sabendo que o fim do campeonato é mais em 'modo sobrevivência' do que em 'modo crescimento'. Nota-se alguma dificuldade em gerir certos momentos do jogo, mas isso faz parte da juventude da equipa."