"No Gana só se fala no golo do Fatawu. Se tiver cabeça, será um jogador de eleição"

Campeão no Sporting em 1999/00, Ayew, ex-jogador dos leões, conta que no Gana só se fala do golo olímpico do atacante dos verde e brancos nos sub-23. Todos exigem a presença na seleção principal

Fatawu deixou esta semana meio mundo de boca aberta com um golo olímpico - rematou ainda antes do meio-campo, um pouco à imagem da maldade que Pedro Gonçalves tinha feito ao Arsenal no Estádio Emirates na Liga Europa. A jogar pelos sub-23 do Gana contra a Argélia (1-1), Fatawu viu o guardião adversário adiantado e colocou-lhe a bola por cima, num lance que ficou ainda mais valorizado pela tentativa deste. O momento de inspiração do sportinguista valeu-lhe elogios de todo o mundo, ninguém lhe ficou indiferente, sobretudo na sua terra natal.