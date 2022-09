"No futsal, ao contrário de outras modalidades, o critério para a Seleção é a qualidade"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Miguel Afonso, vogal das modalidades do Sporting, deixou duras críticas e defendeu méritos de Nuno Dias, técnico da equipa de futsal dos leões

No final da conquista da Supertaça de futsal, o oitavo título nacional consecutivo para o Sporting, Miguel Afonso, vogal das modalidades dos leões, deixou alguns recados e destacou os méritos de Nuno Dias.

"Todos ficamos orgulhosos da Seleção Nacional, mas o trabalho é muito por aqui. Estamos a falar de uma modalidade que ao contrário de outras o critério de seleção de jogadores é única e exclusivamente pela qualidade, não mais do que isso, ao contrário de outros. E nesta final, os nossos jogadores tiveram de ir buscar um esforço extra depois do que fizeram na Argentina, na finalíssima. Ontem houve o descaramento de alguém perguntar se o Sporting iria aproveitar o que está a ser feito na Seleção. Não brinquem connosco! Este homem [Nuno Dias] tem uma história incrível em termos de Sporting e de Seleção. Estamos a falar de uma modalidade que, ao contrário de outras, sabemos que o único critério de escolha para a seleção de jogadores é a qualidade. Não mais do que isso", afirmou, em declarações à Sporting TV.

Com a vitória por 3-1 nas grandes penalidades, após empate a quatro bolas, diante do Benfica, o Sporting amealhou a 11ª Supertaça do seu palmarés.