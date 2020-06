No final do Sporting-Tondela, Nuno Mendes renova contrato

Nuno Mendes e SAD do Sporting deverão assinar novo acordo antes ainda do jogador deixar Alvalade depois do jogo com o Tondela

No dia em que se estreou como titular na equipa principal do Sporting, Nuno Mendes não irá para a cama sem antes rubricar num novo contrato. Durante a transmissão do Sporting-Tondela, a Sport TV adiantou que a administração da SAD do Sporting, Nuno Mendes e representante do jogador, Miguel Pinho, da Positionumber, vão reunir-se para fechar - assinar - a renovação de contrato até 2025. Uma informação confirmada por O JOGO. A cláusula de rescisão será de 45 milhões de euros

Recorde-se na edição desta quinta-feira, d' O JOGO, avançamos que Nuno Mendes seria, muito provavelmente titular esta noite.

Estreado no decurso da segunda parte do encontro frente ao Paços de Ferreira, Nuno Mendes, segundo O JOGO apurou, deverá mesmo surgir no onze inicial que hoje alinhará frente ao Tondela, isto por força da lesão do indiscutível Marcos Acuña.

O internacional argentino sofreu uma pancada na disputa de um lance, contraindo uma contusão óssea no pé esquerdo, que o deixa fora de combate para o confronto com o emblema beirão, criando assim a janela de oportunidade para o atleta de 17 anos, que ocupou a vaga do camisola 9 aos 72 minutos do mencionado encontro.

Rúben Amorim, aliás, não deverá efetuar muitas alterações no onze face ao confronto com o emblemas da capital do móvel, ainda que subsistam dúvidas em torno de Mathieu, por exemplo. O internacional francês fez ontem treino condicionado no relvado, com vigilância médica, e está em dúvida até à hora do jogo. A sua recuperação poderá implicar que Borja saia da equipa ou, eventualmente, encaixe no lugar de Acuña, caso não se confirmem as informações recolhidas pelo nosso jornal e que apontam para a titularidade de Nuno Mendes.

Dúvidas também no setor intermediário, dado que Rúben Amorim já poderá contar com Battaglia e a dupla Matheus Nunes/Wendel poderá estar mesmo em risco. O denominador comum entre os jogos com o Vitória de Guimarães e o Paços de Ferreira foi Matheus Nunes, isto devido à indisponibilidade, primeiro de Wendel, depois de Battaglia, pelo que as indicações apontam para que este não saia da equipa, ele que apresentou mais argumentos com os pacenses. Com Jovane e Sporar como homens garantidos na frente de ataque, resta saber quem é que o técnico leonino irá escalar para fazer a posição de Vietto na esquerda, ainda que o candidato mais forte esteja encontrado...