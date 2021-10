No espaço de 12 dias são quatro jogos em Alvalade

Esta terça-feira os leões recebem o Famalicão e seguem-se mais duas receções

O relvado do "José Alvalade" foi trocado no último defeso, mas não deixou de causar preocupações aos dirigentes leoninos. O clube seria mesmo obrigado, na primeira pausa da época para jogos de seleções (em setembro), a levar a cabo um tratamento radical à relva, passando a trabalhar com uma empresa diferente da que tinha sido responsável pela sua instalação. Aliás, Frederico Varandas, na altura, lembrou que o trabalho tinha sido relativamente barato, mas que não tinha sido cumprido da melhor forma.

Agora, com os verdes e brancos a realizar o segundo jogo consecutivo em casa, até o treinador Rúben Amorim se referiu a esta questão. "Temos o nosso público, apesar de na época passada termos sido tão fortes fora de casa como em casa. O único problema é mesmo com o Afonso, que trata do relvado e que já está preocupado com esta série de jogos", disse, aludindo aos encontros seguintes, frente a V. Guimarães e Besiktas. No espaço de 12 dias, são quatro partidas consecutivas na toca do leão.