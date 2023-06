Imprensa brasileira aponta uma solução para o Sporting se Coates sair

Nino com a camisola do Fluminense

Nino tem 26 anos e faz parte dos quadros do Fluminense, mas tem uma cláusula de 40 milhões de euros.

Segundo alguma imprensa brasileira, Nino, central do Fluminense, poderá ser hipótese para reforçar o setor mais recuado, caso se confirme a saída de Coates para a Arábia. O jogador de 26 anos termina contrato na próxima temporada e tem uma cláusula de 40 milhões de euros. Obviamente, este será sempre um valor de referência, até porque o jogador conclui a sua ligação ao clube na próxima época.

No entanto, Sebástian Coates é esperado em Alcochete no prazo estipulado pela equipa técnica do Sporting, que tem variadíssimas opções para o eixo defensivo, mas conta com o capitão.

Certo é que o internacional uruguaio tem três clubes da Arábia Saudita interessados na sua contratação (Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr) e à sua disposição contratos milionários, à imagem de outros jogadores que têm sido assediados pelos referidos emblemas. Coates tem mais um ano de contrato com o Sporting.