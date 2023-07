Lateral esquerdo revela admirar Diogo Travassos, ala direito apreciado por Rúben Amorim

O defesa Konstantin Nikitenko assinou contrato profissional com o Sporting. O lateral esquerdo de 17 anos irá integrar a equipa de juniores. Na época passada, o jogador que tem ascendência russa fez 27 jogos, cinco golos e foi um dos capitães de equipa. "Assinar um contrato profissional com o clube do meu coração é uma grande responsabilidade, o sentimento é de orgulho e agradeço à minha família, aos meus amigos e a todos os que me ajudaram a tornar este sonho possível", começou por dizer à Sporting TV.

Konstantin Nikitenko entrou no emblema verde e branco pelas portas do Pólo EUL, começou como avançado e agora tem sido aposta como lateral esquerdo. Abordando o processo de adaptação, o jovem admitiu que inicialmente "foi complicado", mas que já se sente "bem" na nova função. "Quero é jogar, gosto é de jogar futebol e quando mudei o chip consegui adaptar-me bem e os meus colegas ajudaram-me. Passar de atacar para defender foi complicado, adaptei-me, mas continuo a atacar", contou, escolhendo ainda Diogo Travassos, lateral apreciado por Amorim, como um dos seus exemplos a seguir dentro do clube: "Gosto muito da sua maneira de jogar. Vejo muitos jogos dele. Ele lesionou-se infelizmente, mas vai voltar bem."

O jovem teve ainda a oportunidade de envergar a braçadeira de capitão. "Pesa, isto é o Sporting e ser capitão não é fácil", reconheceu, acrescentando: "Temos de puxar pela equipa quando as coisas não estão a correr bem."