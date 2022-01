Newcastle bateu à porta do Sporting, mas 30 milhões não eram suficientes

Clube inglês de olho no central Gonçalo Inácio.

O Newcastle está de olho em Gonçalo Inácio e, nos últimos dias, tentou perceber em que condições estaria o Sporting na disposição de libertar o central. Os magpies estariam na dispostos a avançar com uma proposta até aos 30 M€, mas recuaram depois de terem tido conhecimento de que por esse valor o jogador não abandonará Alvalade.

Aliás, segundo O JOGO apurou, os leões fecham a porta à saída do central, cuja cláusula é de 45 M€ - a menos que surja algum clube a pagar este valor, o que não parece fácil.

À margem do interesse do Newcastle e de outros clubes em Inglaterra, Gonçalo Inácio prepara-se para renovar contrato com os leões. O jogador está vinculado ao clube até 2025 e o acerto que irá fazer no novo contrato terá a ver com uma alteração na sua remuneração anual. Gonçalo Inácio passará a ganhar mais.