Neto, central do Sporting, foi suplente utilizado frente ao Santa Clara (3-0), ele que não jogava desde o dia 10 de setembro. Foi aplaudido e acarinhado em Alvalade.

Regresso e aplausos dos adeptos: "Estou feliz, esta é a minha casa e depois de ter estado tanto tempo fora, com duas lesões, e problemas no pulmão, não tenho muitas palavras para dizer, estou muito feliz por regressar. Agradeço ao comentador da SportTV pelo simbolismo de me eleger como homem do jogo, agradeço às pessoas pelo carinho mesmo nos momentos mais difíceis, agradecer a quem está sempre comigo. O importante foi a vitória e os três pontos, continuamos no nosso caminho, queremos ir buscar a Liga dos Campeões, já tivemos muitos sobressaltos durante a época e agora a equipa começa a estar no ponto para recuperar algum tempo perdido, não vamos a tempo de recuperar tudo, mas algo está a ser cozinhado para um futuro de um grande Sporting."

É uma voz ativa no balneário: "Custou-me ao início porque achei que a minha lesão no joelho ia ser mais difícil do que foi, depois passámos para um momento turbulento, as coisas agora assentaram. Desde o dia em que cheguei, queria fazer grandes coisas pelo Sporting, poder ajudar a conquistar grandes coisas, como já conseguimos com quatro títulos. A minha voz vai ser sempre para ajudar, aproveito para agradecer a todos e é seguir. Foram 25 minutos, feliz por estar pronto para o mister me poder escolher, agradecer também ao mister e à estrutura. Nem sempre foi fácil, mas estamos aí."

Defesa jovem: "Neste momento temos a melhor defesa da Liga, acho que isso responde a tudo. Temos muita capacidade atrás, jogadores que podem jogar ao meio, à direita, à esquerda, experiência também. Temos jogadores com potencial. Falo da defesa, mas também no meio-campo, no ataque, acho que quem trabalha na Academia repara que o Sporting tem um grande futuro. Acho que juntar à mentalidade que, no início, não conseguimos, tivemos deslizes, mas vamos ver o que podemos recuperar e um dos objetivos é ainda apanhar a Liga dos Campeões."