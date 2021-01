Neto não recebeu medalha de vencedor da Taça da Liga: saiba porquê

Liga explicou que só havia 40 medalhas para entregar a cada uma das equipas finalistas.

No meio da festa do Sporting após a conquista da Taça da Liga, um momento insólito com Luís Neto, defesa dos leões que recuperou da covid-19 e até entrou na segunda parte da final com o Braga: o internacional português não teve direito medalha de vencedor.

Tudo porque, segundo explicou a Liga, havia 40 medalhas destinadas a cada um dos emblemas finalistas. Como Neto ficou na ponta final da fila, vários elementos do staff verde e branco foram recebendo as medalhas, com Pedro Proença a "reservar" as duas últimas para o técnico Rúben Amorim e o capitão Coates, que levantaria a taça logo depois.

Contudo, Neto deverá receber a respetiva distinção em breve.