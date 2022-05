Defesa-central viu o cartão amarelo diante do Gil Vicente e vai cumprir castigo.

Neto vai falhar o próximo jogo. O central do Sporting viu, na ponta final da partida com o Gil Vicente (4-1), um cartão amarelo, e vai falhar o encontro da penúltima jornada do campeonato.

Neto fica, assim, fora das contas do técnico Ruben Amorim na partida com o Portimonense no Algarve.

Ugarte, Pote e Nuno Santos, que se encontravam à bica, vão poder ser opção.